"Вкладывают скрепы!" В ВСУ показали "военных" детей из Крыма

В аннексированном Крыму оккупанты прививают подросткам "военные настроения" и создают соответствующие организации.

Снимками детей в форме из Евпаториии поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупанты уже 5 лет продолжают вкладывать в головы украинским детям свои месседжи и скрепы, особенно через ряд созданных военно-патриотических организаций. К сожалению, лечиться от этого им придется очень долго", - написал он.

"Военно-патриотическая организация" в Крыму Анатолий Штефан, Facebook

"Военно-патриотическая организация" в Крыму Анатолий Штефан, Facebook

"Военно-патриотическая организация" в Крыму Анатолий Штефан, Facebook

"Военно-патриотическая организация" в Крыму Анатолий Штефан, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на полуостров.

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