"Вкладывают скрепы!" В ВСУ показали "военных" детей из Крыма

В аннексированном Крыму оккупанты прививают подросткам "военные настроения" и создают соответствующие организации.
Снимками детей в форме из Евпаториии поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Оккупанты уже 5 лет продолжают вкладывать в головы украинским детям свои месседжи и скрепы, особенно через ряд созданных военно-патриотических организаций. К сожалению, лечиться от этого им придется очень долго", - написал он.
"Военно-патриотическая организация" в Крыму
Анатолий Штефан, Facebook
"Военно-патриотическая организация" в Крыму
Анатолий Штефан, Facebook
"Военно-патриотическая организация" в Крыму
Анатолий Штефан, Facebook
"Военно-патриотическая организация" в Крыму
Анатолий Штефан, Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на полуостров.
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