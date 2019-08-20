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"Вкладывают скрепы!" В ВСУ показали "военных" детей из Крыма

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В аннексированном Крыму оккупанты прививают подросткам "военные настроения" и создают соответствующие организации.

Снимками детей в форме из Евпаториии поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупанты уже 5 лет продолжают вкладывать в головы украинским детям свои месседжи и скрепы, особенно через ряд созданных военно-патриотических организаций. К сожалению, лечиться от этого им придется очень долго", - написал он.

"Военно-патриотическая организация" в Крыму

"Военно-патриотическая организация" в Крыму

Анатолий Штефан, Facebook

"Военно-патриотическая организация" в Крыму

"Военно-патриотическая организация" в Крыму

Анатолий Штефан, Facebook

"Военно-патриотическая организация" в Крыму

"Военно-патриотическая организация" в Крыму

Анатолий Штефан, Facebook

Новости
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"Военно-патриотическая организация" в Крыму

"Военно-патриотическая организация" в Крыму

Анатолий Штефан, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на полуостров.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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