Командующий ОС встретился с Ярошем: что будет с добровольцами

Командующий Операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев обсудил с главой Украинской Добровольческой Армии, внефракционным народным депутатом Дмитрием Ярошем прохождение бойцами УДА военной службы.

Подробности сообщает пресс-центр штаба ООС. Наев объяснил, что в своем интервью OBOZREVATEL9 июля 2018 он отметил три категории людей, которые не могут находиться непосредственно в боевых порядках ВСУ.

"К ним относятся: лица, которые ранее посещали подразделения на переднем крае с целью собственного пиара или в собственных меркантильных интересах. Именно к этой категории относятся слова: "Люди, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зону боевых действий"; лица, не имеющие законного права иметь оружие; лица, которые официально не включены в состав Объединенных сил", – подчеркнули в штабе.

Наев напомнил, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае, непосредственно в боевых порядках ВС Украины.

Сергей Наев и Дмитрий Ярош штаб ООС

"Коснувшись темы добровольцев, генерал-лейтенант Наев подчеркнул, что считает добровольцами всех, без разделения на тех, кто служит в Вооруженных Силах Украины, Национальной Гвардии, Службе безопасности Украины, и других составляющих сектора безопасности и обороны, а также относит к этой категории бойцов добровольческих батальонов ВСУ, МВД, УДА и ДУК ПС. Командование Объединенных сил ценит вклад каждого добровольца в дело борьбы с российским агрессором, не разделяя добровольцев ни по принадлежности, ни по сфере деятельности", – сказано в сообщении.

Также, стороны обсудили вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов ВСУ при заключении контракта.

"Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны", – сообщили в ООС.

Сергей Наев и Дмитрий Ярош штаб ООС

"Командующий объединенных сил заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА, будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава Объединенных сил. Генерал-лейтенант Сергей Наев и Дмитрий Ярош обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны и других инициатив главы УДА. Командование ОС подчеркивает готовность к диалогу на основе верховенства права и в рамках действующего законодательства. Вместе победим! Двигаемся дальше", – резюмировали в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наев заявил, что "люди, которые не входят в состав ни одной силовой структуры, официально, в соответствии с нормами закона, лишены права находиться в зоне боевых действий".

"В районе боевых действий могут и будут находиться только Вооруженные силы Украины и подразделения других силовых структур, которые берут участие в ООС", - отметил он.

В ответ добровольцы "Правого сектора" заявили, что не собираются покидать зону проведения ООС.