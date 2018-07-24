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Командующий ОС встретился с Ярошем: что будет с добровольцами

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Командующий Операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев обсудил с главой Украинской Добровольческой Армии, внефракционным народным депутатом Дмитрием Ярошем прохождение бойцами УДА военной службы.

Подробности сообщает пресс-центр штаба ООС. Наев объяснил, что в своем интервью OBOZREVATEL9 июля 2018 он отметил три категории людей, которые не могут находиться непосредственно в боевых порядках ВСУ.

"К ним относятся: лица, которые ранее посещали подразделения на переднем крае с целью собственного пиара или в собственных меркантильных интересах. Именно к этой категории относятся слова: "Люди, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зону боевых действий"; лица, не имеющие законного права иметь оружие; лица, которые официально не включены в состав Объединенных сил", – подчеркнули в штабе.

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Наев напомнил, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае, непосредственно в боевых порядках ВС Украины.

Сергей Наев и Дмитрий Ярош

штаб ООС

"Коснувшись темы добровольцев, генерал-лейтенант Наев подчеркнул, что считает добровольцами всех, без разделения на тех, кто служит в Вооруженных Силах Украины, Национальной Гвардии, Службе безопасности Украины, и других составляющих сектора безопасности и обороны, а также относит к этой категории бойцов добровольческих батальонов ВСУ, МВД, УДА и ДУК ПС. Командование Объединенных сил ценит вклад каждого добровольца в дело борьбы с российским агрессором, не разделяя добровольцев ни по принадлежности, ни по сфере деятельности", – сказано в сообщении.

Также, стороны обсудили вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов ВСУ при заключении контракта.

"Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны", – сообщили в ООС.

Сергей Наев и Дмитрий Ярош

штаб ООС

"Командующий объединенных сил заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА, будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава Объединенных сил. Генерал-лейтенант Сергей Наев и Дмитрий Ярош обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны и других инициатив главы УДА. Командование ОС подчеркивает готовность к диалогу на основе верховенства права и в рамках действующего законодательства. Вместе победим! Двигаемся дальше", – резюмировали в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наев заявил, что "люди, которые не входят в состав ни одной силовой структуры, официально, в соответствии с нормами закона, лишены права находиться в зоне боевых действий".

"В районе боевых действий могут и будут находиться только Вооруженные силы Украины и подразделения других силовых структур, которые берут участие в ООС", - отметил он.

В ответ добровольцы "Правого сектора" заявили, что не собираются покидать зону проведения ООС.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Сергей НаевДмитро Ярош
Место
Украина
Объекты
добровольцыПравый сектор
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Исаев Максим
Исаев Максим
О как! УПА возрождают! Осталось ещё Гитлерюгенд в школах открыть!
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