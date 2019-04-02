Визит Бойко и Медведчука в Россию: в деле случился новый поворот

Правоохранители возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб из-за полета нардепа Юрия Бойко и представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Москву.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований. Дело ведет Территориальное управление ГБР в Киеве.

Производство открыли из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины и РФ.

"Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, и будет дана правовая оценка этим фактам. Сейчас следственные действия продолжаются", – говорят в ГБР.

Бойко и Медведчук в России ЕРА

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук поехал в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Бойко и Медвудчук вылетели из аэропорта "Жуляны", нарушая запрет на прямые перелеты. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться, кто принял соответствующее решение.

Журналист Роман Цимбалюк высмеял неэффективность визита в Москву Медведчука и Бойко.

В СБУ раскрыли хитрость Кремля со скандалом вокруг Бойко и Медведчука.

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