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Визит Бойко и Медведчука в Россию: в деле случился новый поворот

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Правоохранители возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб из-за полета нардепа Юрия Бойко и представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Москву.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований. Дело ведет Территориальное управление ГБР в Киеве.

Производство открыли из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины и РФ.

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"Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, и будет дана правовая оценка этим фактам. Сейчас следственные действия продолжаются", – говорят в ГБР.

Бойко и Медведчук в России

Бойко и Медведчук в России

ЕРА

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук поехал в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

  • Бойко и Медвудчук вылетели из аэропорта "Жуляны", нарушая запрет на прямые перелеты. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться, кто принял соответствующее решение.

  • Журналист Роман Цимбалюк высмеял неэффективность визита в Москву Медведчука и Бойко.

  • В СБУ раскрыли хитрость Кремля со скандалом вокруг Бойко и Медведчука.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Юрий БойкоВиктор Медведчук
Место
Украина
Теги
РоссияГосударственное Бюро Расследований
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Бойко Александр
Бойко Александр
А что нельзя ? Запрещено ? Объявлена война с Россией ??? Где-то вообще идёт война ? Какие-то выдумки то про войну то про террористов каких-то на Донбассе про которых никто в мире не слышал и не признал !
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Не зрозумів, а на якій підставі 'паровозом' пускають прикордонників? Два путлєровські вилупки, за повної індеферентності влади, вирішили зганяти на кацапію за інструкціями. У криміналі вони не сидять (хоч повинні), до переліку осіб, на яких поширюється заборона виїзду за межі країни вони не внесені? На підставі чого їх не випускати. Натомість розібратися з 'пятоколонівцями', грізні правоохоронні та інші славні органи знайшли 'стрілочників'. Тля.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А на каком самолете они летали, разобрались хоть? От куда борт взялся?
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