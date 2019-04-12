Визит Бойко и Медведчука в Москву: Аваков раскрыл тайную цель поездки

Встреча бывшего кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером является вмешательством в выборы в Украине.

Об этом во время выступления на 12-м Киевском безопасностном форуме заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает "24 канал". Глава МВД назвал данные "переговоры" манипулятивным влиянием пророссийских сил.

"Мы видим, что господин Бойко имеет достаточно большую поддержку, и это те риски, которые мы испытываем", – отметил Аваков.

Он подчеркнул, что с технической стороны Украина хорошо подготовилась к возможным кибератакам на серверы ЦИК. По словам министра, в России фактически не осталось возможностей для влияния на избирательный процесс.

"Вместе с тем, в ночь подсчета голосов мы фиксировали попытки вмешательства в нашу избирательную систему, так называемые киберугрозы. Не атаки, прощупывание системы. У нас оказалась достаточно прочная система, мы вместе с ЦИК сумели выстроить ситуацию таким образом, что система оказалась неуязвимой", – добавил Аваков.

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