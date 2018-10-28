''Вице-премьера'' Крыма заподозрили в работе на Украину: в чем дело

Оккупанты заподозрили новоназначенного "вице-премьера" аннексированного Крыма Ирину Кивико в работе на Украину.

Об этом сообщает блогер с ником "RoksolanaToday&Крым" на своей странице в Twitter. "Говорят, новая крымская вице-премьерша агент хунты. Или наоборот - братец-казачок засланный", - написала блогер.

Так, в сети появилась информация о том, что родной брат Кивико живет в Украине и к тому же якобы работает в Администрации президента.

Ирина Кивико

twitter.com/KrimRt

Отметим, ранее женщина занимала должность "министра финансов". Среди оккупационной российской "власти" она работает с 2014 года.

Говорят,новая крымская вице премьерша агент хунты

Или наоборот-братец казачок засланный

Присмотритесь,что тут и как pic.twitter.com/g5bQtoKeoT — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 28 жовтня 2018 р.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент России Владимир Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным цинично солгал, когда назвал Севастополь "юридически частью РФ".