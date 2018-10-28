МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Вице-премьера'' Крыма заподозрили в работе на Украину: в чем дело

Читать материал на украинском

Оккупанты заподозрили новоназначенного "вице-премьера" аннексированного Крыма Ирину Кивико в работе на Украину.

Об этом сообщает блогер с ником "RoksolanaToday&Крым" на своей странице в Twitter. "Говорят, новая крымская вице-премьерша агент хунты. Или наоборот - братец-казачок засланный", - написала блогер.

Так, в сети появилась информация о том, что родной брат Кивико живет в Украине и к тому же якобы работает в Администрации президента.

Новости
''Убирайтесь из Крыма'': у Трампа жестко поставили Россию на место

Ирина Кивико

Ирина Кивико

''Вице-премьера'' Крыма заподозрили в работе на Украину: в чем дело

twitter.com/KrimRt

Отметим, ранее женщина занимала должность "министра финансов". Среди оккупационной российской "власти" она работает с 2014 года.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент России Владимир Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным цинично солгал, когда назвал Севастополь "юридически частью РФ".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги