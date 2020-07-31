Кравчук во главе ТКГ – это символично, – Стефанишина

Назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой Трехсторонней контактной группы в Минске является символичным.

Такое мнение в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV высказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Как минимум, это символично, что человек с таким бэкграундом назначен в ТКГ", – заметила она.

Топ-чиновница призналась, что ей не приходилось лично работать с Кравчуком, но она "бесконечно уважает" его как мудрого лидера страны.

По мнению Стефанишиной, первый президент – человек, который в своих решениях руководствуется, прежде всего, национальными интересами страны, имеет опыт восстановления государства с нуля и продемонстрировал, что готов брать на себя ответственность.

"Поэтому уверена, что это очень хорошее решение", – резюмировала она.

Полную версию интервью с Ольгой Стефанишиной скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, 28 июля второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. 30 июля стало известно о том, что Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.