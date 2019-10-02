Любые быстрые выборы на оккупированном Донбассе и без контроля ВСУ над границей - это выборы без выбора!

Когда к вашей голове приставлен российский автомат - вы проголосуете за что угодно. Как и посчитаете голоса за кого угодно.

Да и за кого могут вроде как проголосовать люди, которые последние 5 лет были в информационном вакууме и под влиянием жесткой российской пропаганды?

После освобождения и деоккупации Донбасса и в первых выборов должно пройти минимум 5 лет. Для образовательной деркупации, для гуманитарной, для налаживания связей, для возможности украинским общественным организациям и партиям работать там, для налаживания информационной составляющей... И многое другое.

Быстрые выборы на Донбассе - это легитимизация оккупационного корпуса Российской Федерации.

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