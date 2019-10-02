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2 октября • обновлено в 13:53
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Виталий Овчаренко
Виталий Овчаренко
Экс-боец батальона "Артемовск", дончанин Все статьи автора

Российский автомат - к вашей голове. Вот что это!

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Любые быстрые выборы на оккупированном Донбассе и без контроля ВСУ над границей - это выборы без выбора!

Когда к вашей голове приставлен российский автомат - вы проголосуете за что угодно. Как и посчитаете голоса за кого угодно.

Российский автомат - к вашей голове. Вот что это!

Да и за кого могут вроде как проголосовать люди, которые последние 5 лет были в информационном вакууме и под влиянием жесткой российской пропаганды?

После освобождения и деоккупации Донбасса и в первых выборов должно пройти минимум 5 лет. Для образовательной деркупации, для гуманитарной, для налаживания связей, для возможности украинским общественным организациям и партиям работать там, для налаживания информационной составляющей... И многое другое.

Быстрые выборы на Донбассе - это легитимизация оккупационного корпуса Российской Федерации.

Российский автомат - к вашей голове. Вот что это!
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Автор
Виталий Овчаренко Виталий Овчаренко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Вооруженные силы Украины выборы в Украине Россия - страна-агрессор война
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Какое то новое слово появлось- деркупация...ещё бы понять что оно означает.
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