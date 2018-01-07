Украине предрекли волну "судов Линча" из-за скандального приговора

Приговор судьи Шевченковского райсуда Киева Олега Линныка предводителю "титушек" Юрию Крысину, – участнику нападения на журналиста Вячеслава Веремия, – стал яркой иллюстрацией провала реформирования судебной системы.

Об этом в эфире ObozTV заявил экс-доброволец "Айдара", эксперт Международного института демократий Евгений Дикий.

"Дело Крысина поставило такую яркую жирную точку в прошедшем году в контексте украинского правосудия. Это был год окончательной компрометации наших нереформированных судов. И дело Крысина - это "вишенка на торте", которая избавляет от иллюзий даже тех, кто очень уже не хотел бы видеть, что происходит. Что именно в судебной системе произошел полный реванш и полный откат к тому, что было до Майдана", - подчеркнул он.

Дикий считает, и что без радикальной судебной реформы страна придет к "судам Линча".

"Терпеть такое правосудие общество, я думаю, долго не сможет. И варианта есть только два: или стремительная судебная реформа сверху или "суды Линча" вместо этого", - констатировал эксперт.

При этом он отметил, что подобным приговором судья создал очень опасный прецедент.

"Собственно, те, кто выпускал Крысина, они сами себе создали очень опасный прецедент, что теперь любого из них, например, можно вот так встретить, забить, застрелить и после этого заплатить штраф за "хулиганку", - заключил ветеран АТО.

Как сообщал "Обозреватель", Линнык приговорил предводителя "титушек" Юрия Крысина к 4 годам условно с испытательным сроком в 2 года.

По данным обвинения, Крысин в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года организовал группу людей, совершивших нападение на машину такси, в которой находился журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий. Крысин вместе с другими людьми избивал журналиста битами, пока один из участников нападения не нанес Веремию смертельное огнестрельное ранение.

Сам Крысин признал себя виновным в хулиганстве.