"Виновен в гибели миллионов!" Трамп пояснил убийство генерала Сулеймани

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей".

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп после того, как американские военные по его приказу убили Сулеймани в Багдаде (Ирак).

Трамп заявил, что генерала давно следовало уничтожить, поскольку он также причастен к преступлениям против граждан Ирана, а не только военных США.

"Генерал Касем Сулеймани убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение длительного периода времени и планировал убить еще больше, но попался! Он был прямо или косвенно виновен в гибели миллионов людей, в том числе протестующих, убитых в самом Иране.

Хотя Иран никогда не сможет должным образом признать это, Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Они и близко не опечалены так, как лидеры [Ирана] пытаются убедить остальной мир. Его должны были убрать еще много лет назад!" – написал Трамп.

Сулеймани и Трамп

Как писал OBOZREVATEL, накануне в сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту генерала Сулеймани. Кадры были сняты спустя всего несколько минут после удара США.

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