Виноваты военные? Названа возможная причина отравления детей в Черкассах

Причиной массового отравления детей и взрослых во время школьной линейки в Черкассах может быть разлив нефтепродуктов в соседней воинской части.

Как допустил в интервью "РБК-Украина" гендиректор "Центр общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита, после того, как в городе повысилась температура воздуха, вещества начали испаряться. В результате эти пары вызвали повреждение органов дыхания у детей.

По его словам, на месте ЧП были исследованы вода, воздух, почва и продукты питания.

"Наши методики позволяют определить только восемь-десять самых часто распространенных вредных веществ – фенолы, формальдегиды, двуокись азота и т.д. По остальным возможным причинам отравления, а их более десяти тысяч, мы не делаем исследований. У нас нет для этого методологии", – заявил эксперт.

Курпита отметил, что по итогам исследований не были обнаружены изменения ни по одному из показателей, за исключением наличия свинца в почве.

"Но парадоксальность ситуации в том, что мы не можем утверждать, что уровень свинца в почве превышает допустимую норму, поскольку эти нормы были отменены в 2014 году. Если сравнить обнаруженный нами показатель наличия свинца в почве в черкасской школе с нормами 2014 года, то его уровень превышает допустимые в два раза. Сам свинец может вызвать отравление, если он попадет в организм. Но если он находится в почве, то неизвестно, каким образом он мог попасть в тело человека", – пояснил он.

Представитель Минздрава допустил, что свинец мог попасть в почву из-за деятельности военных.

"Свинец применяется в добавках для нефтепродуктов. Как мы предполагаем, в соседней воинской части перед линейкой мог произойти разлив нефтепродуктов, которые после того, как в городе повысилась температура воздуха, начали испаряться. В результате эти пары вызвали ингаляционное поражение у детей. Но это предположение. Окончательно ответ на этот вопрос должны дать органы следствия. Мы им передали все имеющиеся результаты исследований", – рассказал Курпита.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая на территории с школы № 8 в Черкассах во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики школы.

Всего на линейке присутствовали 424 ученика, более 50 из них были госпитализированы. Предварительная версия инцидента - отравления неизвестным веществом.