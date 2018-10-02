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''Виноваты американцы'': Россия цинично высказалась о гибели детей в Горловке

1.6тЧитать материал на украинском

Россия во время переговоров Трехсторонней контактной группы обвинили в гибели детей в Горловке американцев.

Об этом рассказала первый вице-спикер, уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, украинская сторона подняла вопрос гибели украинских детей от мины под Горловкой и поставила требования допуска к месту взрыва украинских правоохранителей и миссии СММ ОБСЕ.

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"Россияне и их марионетки прогнозируемо отказали, место преступления остается заблокированным и для посещения международными наблюдателями СММ. Но это еще не все. Россияне не только скрывают место преступления, но и впадают в откровенный маразм в своих заявлениях. Представитель РФ в ТКГ Б. Грызлов заявил, что дети подорвались на американской мине. Цинизм поведения россиян просто зашкаливает", - рассказала Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, выживший при взрыве в Горловке мальчик обвинил в трагедии террористов ''ДНР''.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЧЛЕН ПАРАША ЛОЖИЛА НА ТЕХ ДЕТЕЙ , НА СВОИХ ,НА СИРИЙСКИХ , ЭТО ЖЕ ФЮРЕРОК ПОЕХАВШИЙ НА СТАРОСТИ ЛЕТ КРЫШЕЙ
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