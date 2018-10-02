''Виноваты американцы'': Россия цинично высказалась о гибели детей в Горловке

Россия во время переговоров Трехсторонней контактной группы обвинили в гибели детей в Горловке американцев.

Об этом рассказала первый вице-спикер, уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, украинская сторона подняла вопрос гибели украинских детей от мины под Горловкой и поставила требования допуска к месту взрыва украинских правоохранителей и миссии СММ ОБСЕ.

"Россияне и их марионетки прогнозируемо отказали, место преступления остается заблокированным и для посещения международными наблюдателями СММ. Но это еще не все. Россияне не только скрывают место преступления, но и впадают в откровенный маразм в своих заявлениях. Представитель РФ в ТКГ Б. Грызлов заявил, что дети подорвались на американской мине. Цинизм поведения россиян просто зашкаливает", - рассказала Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, выживший при взрыве в Горловке мальчик обвинил в трагедии террористов ''ДНР''.