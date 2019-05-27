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Виновато ВНО? Под Харьковом застрелился сын высокопоставленного чиновника

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В Харьковской области застрелился 15-летний сын заместителя мэра Змиева Павла Заярного Илья.

О трагедии стало известно в понедельник, 27 мая, передает издание NewsRoom со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что парень только закончил 11 класс местного лицея № 1 и, по словам знакомых, неудачно сдал ВНО по украинскому языку.

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Под Харьковом застрелился 15-летний сын чиновника

Под Харьковом застрелился 15-летний сын чиновника

Pixabay

Как уточняет издание "ГородХ", тело внука обнаружил его дедушка. Перед смертью парень оставил родителям прощальную записку со словами: "У вас есть, о ком заботиться".

По данным криминалистов, подросток покончил жизнь самоубийством при помощи гладкоствольного ружья, которое стояло в собранном виде в углу комнаты.

Тело парня было направлено в морг. По факту смерти полиция внесла сведенья об уголовном преступлении в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК (умышленное убийство) с отметкой "самоубийство".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Винничине повесился 15-летний подросток Артем Ателин, который проживал вместе с опекунами. Среди причин называют его разговор с соцработником.

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Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
Харьковская областьсамоубийство
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Вот, до чего доводит людей рагулячья мова.
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