Министр обороны Андрей Таран отправил в запас полковника Вооруженных сил Украины Виктора Кевлюка, который имел опыт сотрудничества с НАТО и был в АТО.

Об этом во вторник, 21 апреля, на своей странице в Facebook сообщила жена военного Ирина Кевлюк. "Неужели государству не нужен такой специалист?" – спросила она.

"Стандарты НАТО? j-структура? Ну-ну... Если вдруг, друзья, услышите, что "нет кадров, все не так", – вспомните мой пост", – возмутилась женщина.

Виктор Кевлюк Facebook/Iryna Kevliuk

Она добавила, что в 2014 году ее муж окончил первый факультет Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. Сейчас в ВСУ из выпускников вуза остался только один человек.

"Почему государство потратило средства на подготовку специалистов, а потом ничего не предложило? Плохо учили? Зачем дали дипломы? Почему зря потрачены средства налогоплательщиков? Кадровая политика в ВСУ – "обнять и плакать", – написала Кевлюк.

Пользователи сети в комментариях поддержали женщину. Ее сообщение собрало более 2 тысяч репостов. "Опять разрушается армия", – считает одна из подписчиц Кевлюк.

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