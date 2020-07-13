В Украине засняли авто со скоростью 210 км/ч: полиция рассказала об антирекордах недели

Дарья Дурова Расследования 19:45, 13.07.2020

За прошедшую неделю (с 6 по 12 июля) на дорогах Украины зафиксировали 202 нарушающих ПДД автомобиля, которые неслись со скоростью более 170 км/час.

Соответствующие данные правоохранители получили с помощью установленных на трассах камер видеофиксации. Отчет об итогах недели пресс-служба Патрульной полиции опубликовала в Facebook.

Наибольшая скорость была у таких авто:

  • Range Rover на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский – 210 км/час (разрешенная скорость на указанном участке 110 км/час);

  • Mercedes-Benz S 500 на автодороге М06 Киев – Чоп – 205 км/час (разрешенная скорость 110 км/час);

  • Audi SQ7 на М03 Киев – Харьков – Довжанский – 201 км/час (разрешено 110 км/час).

Range Rover, который несся по дороге со скоростью 210 км/час
Facebook / Патрульная полиция Украины
Range Rover, который несся по дороге со скоростью 210 км/час
Facebook / Патрульная полиция Украины

Кроме того, автомобиль Nissan Leaf нарушил скоростной режим 17 раз, установив рекорд за неделю.

Нарушитель скоростного режима
Facebook / Патрульная полиция Украины
Нарушитель скоростного режима
Facebook / Патрульная полиция Украины
Нарушитель скоростного режима
Facebook / Патрульная полиция Украины
Скриншот

Напомним, с 29 июня по 5 июля 218 авто "попались" на превышении скорости в более 170 км/час.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.

  • Превышение скорости движения должно наказываться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

  • Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

  • В МВД заявили, что в течение первого месяца работы системы автоматической фиксации количество нарушений правил дорожного движения уменьшилось более чем в четыре раза по сравнению с первым днем работы.

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