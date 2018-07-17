Видео с секретной военной базы в Украине: в Минобороны объяснили, что это было

В скандальном ролике, снятом якобы на заброшенной военной базе в Украине, на самом деле не фигурирует ни одна из воинских частей.

Об этом заявили в Минобороны Украины. В то же время в министерстве уточнили, что на кадрах запечатлена территория одного из предприятий Харькова.

"В связи с распространением в сети интернет большого количества сообщений и комментариев относительно публикации на YouTube видеоролика с военной техникой, расположенной якобы на территории "покинутой военной базы", Министерство обороны Украины сообщает. Указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины", - отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, фото с территории этого завода появлялись в сети еще с 2011 года. Судя по ним, территорию и тогда уже никто не охранял.