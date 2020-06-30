Видео "охоты" коптеров ВСУ на террористов на Донбассе попало в сеть

Террористы и их позиции попали на камеры коптеров ВСУ. Скриншот видео

В сети показали видео с результатами работы разведывательных коптеров Вооруженных сил Украины. На них зафиксировано перемещение групп террористов по позициях, которые четко видны на кадрах аэросъемки.

Их обнародовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, отметив, что на фронте сейчас катастрофически не хватает малых беспилотных аппаратов, которые демонстрируют колоссальную эффективность в борьбе с врагом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На видео – наглядный пример их повседневной работы и, конечно, десяток российских наемников. Эти малые современные аппараты дают возможность видеть врага с высоты: идеально разглядеть его позицию; увидеть слабые места и вооружение; посчитать примерное количество личного состава оккупантов", – отметили волонтеры.

Беспилотники защитников рассекретили позиции российских оккупантов Скриншот видео

Также они напомнили, что в свое время подобные коптеры изменили ход войны и продолжают помогать украинским защитникам разоблачать вражеские позиции. И теперь ни одно подразделение, включая "Альфу", ГУР, ССО, пехоту и разведчиков, не представляют своей повседневной службы без этих современных гаджетов, которые называют техническим средством разведки.

На кадрах даже четко видно передвижение террористов Скриншот видео

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