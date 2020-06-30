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Видео "охоты" коптеров ВСУ на террористов на Донбассе попало в сеть

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Террористы и их позиции попали на камеры коптеров ВСУ

Террористы и их позиции попали на камеры коптеров ВСУ. Скриншот видео

В сети показали видео с результатами работы разведывательных коптеров Вооруженных сил Украины. На них зафиксировано перемещение групп террористов по позициях, которые четко видны на кадрах аэросъемки.

Их обнародовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, отметив, что на фронте сейчас катастрофически не хватает малых беспилотных аппаратов, которые демонстрируют колоссальную эффективность в борьбе с врагом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На видео – наглядный пример их повседневной работы и, конечно, десяток российских наемников. Эти малые современные аппараты дают возможность видеть врага с высоты: идеально разглядеть его позицию; увидеть слабые места и вооружение; посчитать примерное количество личного состава оккупантов", – отметили волонтеры.

Беспилотники защитников рассекретили позиции российских оккупантов

Беспилотники защитников рассекретили позиции российских оккупантов Скриншот видео

Также они напомнили, что в свое время подобные коптеры изменили ход войны и продолжают помогать украинским защитникам разоблачать вражеские позиции. И теперь ни одно подразделение, включая "Альфу", ГУР, ССО, пехоту и разведчиков, не представляют своей повседневной службы без этих современных гаджетов, которые называют техническим средством разведки.

На кадрах даже четко видно передвижение террористов

На кадрах даже четко видно передвижение террористов Скриншот видео

Видео "охоты" коптеров ВСУ на террористов на Донбассе попало в сеть

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УкраинаРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеВооруженные силы УкраиныПовернись живим
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