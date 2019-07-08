"Видела бомбы из космоса!" Россиянка опозорилась фейком об Украине в ОБСЕ

На заседании ПА ОБСЕ депутат нелегитимной Госдумы России, космонавт, герой России Елена Серова выдала нелепый фейк о том, что лично видела с борта МКС, как украинские войска якобы бомбили мирных жителей Донбасса.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook член украинской делегации в ПА ОБСЕ Сергей Высоцкий. Он также добавил, что не менее бредовой ложью отличился и еще один делегат от страны-агрессора, обвинивший Украину в производстве биологического оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наибольший whaaaatthefuck из тех, что я видел от русских за все годы. Mein Gott! Депутат от России Онищенко, экс-санитарный врач РФ, только что сказал об американских лабораториях биологического оружия на территории Грузии и Украины! Мы все собрались в Люксембурге, и только российская делегация – в Амстердаме", – с иронией отметил он.

В сети также появилось видео скандального выступления Серовой. Им поделились на странице сообщества "Рагу.ли" в Facebook.

Елена Серова Скриншот видео

"Позвольте высказать свой протест против русофобской риторики, которая звучит здесь снова и снова, голословная и ничем не подкрепленная. В этом зале украинская сторона позволяет себе, размахивая непонятными буклетами, истерично и голословно обвинять Россию в то время, как украинская армия осуществляет настоящий "геноцид" против собственного населения. И это не голословные обвинения – это реальные факты!" – высказалась невменяемый российский парламентарий.

"С борта МКС невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения ВСУ. А в то время там гибли безоружные люди, женщины, старики, дети! Властям Украины неинтересна безопасность собственного народа. Им нужен конфликт. Нестабильность в Украине необходима, чтобы травить Россию, внедрять русофобские настроения, тем самым скрывая собственные военные преступления", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова высмеяла бредовый фейк террористов "ЛНР" о том, как бойцы ВСУ якобы заставляли жителей оккупированных территорий топтать флаг псевдореспублики.

Также российские пропагандисты оскандалились нелепой ложью о том, что воины Вооруженных сил Украины массово стали исповедовать идеологию нацизма. В этой связи военторги якобы не успевают пополнять запасы нашивок с символикой Третьего Рейха.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!