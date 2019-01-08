Видел по Skype: в деле об убийстве студенток в Харькове появился свидетель

Свидетелем жестокого убийства двух иностранных студенток в Харькове 3 января стал друг одной из девушек, проживающий в Германии, который говорил в это время с ней по Skype.

Парень обратился в полицию, как только узнал о трагедии, передает турецкое издание Нaberde son durum. По словам СМИ, именно после его показаний предполагаемый убийца признал себя виновным.

"Во время разговора у нее в квартире раздался звонок в дверь и я попросил не выключать Skype. Она подошла к двери, открыла, я услышал короткий разговор, потом крик и звуки борьбы. Когда звуки прекратились, Цокмез Гусну Цан вошел в комнату, где был включен компьютер", – рассказал собеседник девушки.

Цокмез Гусну Цан Народна правда

По его словам, общение прервалось сразу после того, как мужчина заметил немца на экране.

Убитая в Харькове гражданка Турции Зейнеп Хусюнбей haberler.com

Убитая в Харькове гражданка Турции Букет Йилдыз posta.com.tr

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