МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Видел по Skype: в деле об убийстве студенток в Харькове появился свидетель

3.4тЧитать материал на украинском

Свидетелем жестокого убийства двух иностранных студенток в Харькове 3 января стал друг одной из девушек, проживающий в Германии, который говорил в это время с ней по Skype.

Парень обратился в полицию, как только узнал о трагедии, передает турецкое издание Нaberde son durum. По словам СМИ, именно после его показаний предполагаемый убийца признал себя виновным.

"Во время разговора у нее в квартире раздался звонок в дверь и я попросил не выключать Skype. Она подошла к двери, открыла, я услышал короткий разговор, потом крик и звуки борьбы. Когда звуки прекратились, Цокмез Гусну Цан вошел в комнату, где был включен компьютер", – рассказал собеседник девушки.

Новости
Были еще смерти: появились подробности убийства студенток в Харькове
Цокмез Гусну Цан

Цокмез Гусну Цан

Народна правда

По его словам, общение прервалось сразу после того, как мужчина заметил немца на экране.

Убитая в Харькове гражданка Турции Зейнеп Хусюнбей

Убитая в Харькове гражданка Турции Зейнеп Хусюнбей

haberler.com

Убитая в Харькове гражданка Турции Букет Йилдыз

Убитая в Харькове гражданка Турции Букет Йилдыз

posta.com.tr

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаХарьков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги