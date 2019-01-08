Видел по Skype: в деле об убийстве студенток в Харькове появился свидетель

Свидетелем жестокого убийства двух иностранных студенток в Харькове 3 января стал друг одной из девушек, проживающий в Германии, который говорил в это время с ней по Skype.
Парень обратился в полицию, как только узнал о трагедии, передает турецкое издание Нaberde son durum. По словам СМИ, именно после его показаний предполагаемый убийца признал себя виновным.
"Во время разговора у нее в квартире раздался звонок в дверь и я попросил не выключать Skype. Она подошла к двери, открыла, я услышал короткий разговор, потом крик и звуки борьбы. Когда звуки прекратились, Цокмез Гусну Цан вошел в комнату, где был включен компьютер", – рассказал собеседник девушки.
Цокмез Гусну Цан
Народна правда
По его словам, общение прервалось сразу после того, как мужчина заметил немца на экране.
Убитая в Харькове гражданка Турции Зейнеп Хусюнбей
haberler.com
Убитая в Харькове гражданка Турции Букет Йилдыз
posta.com.tr
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полиция обнаружила тела 20-летних турчанок-студенток ХНУ им. Каразина – Букет Йилдыз и Зейнеп Хусюнбей – в одной из квартир Харькова 3 января. У девушек было перерезано горло.
Журналисты выяснили, что незадолго до трагедии умерла владелица квартиры, которую снимали студентки, а ее внук исчез.
Подозреваемым в двойном убийстве оказался бывший парень Букет Йилдыз – 20-летний гражданин Турции Цокмез Гусну Цан. Молодой человек прилетел в Харьков из Стамбула накануне Нового года, чтобы встретить его с любимой.
Через несколько дней после убийства он покинул территорию Украины. Полиция задержала парня на кладбище в Стамбуле. Подозреваемый оставил записку, в которой написал, что готов нести наказание даже 100 лет.
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