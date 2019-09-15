"Видел, как оторвало ногу": раскрылись новые детали операции по вывозу Цемаха

Разведчик Дмитрий Гержан с позывным "Тритон", который потерял ногу во время вывоза террориста "ДНР" Владимира Цемаха с Донбасса, рассказал новые детали спецоперации.

Воспоминаниями поделился он в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам информации о том, как проводили подготовку к спецоперации, у них не было – разведчикам просто поставили задачу переместить Цемаха через линию соприкосновения.

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"У меня, конечно, нет информации, как это происходило до того, как вышел приказ. Видимо, до того проводилась очень упорная работа. Я очень горжусь этими людьми – потому что это очень сложная работа в тылу врага – захватить столь важного свидетеля и доставить его на подконтрольную территорию Украины. Эти люди – настоящие герои. А у нас все было проще: приехал командир, они с нашим взводным командиром пообщались. Затем наш командир взвода всех собрал и сказал, что завтра у нас – работа. Назвал, кто будет участвовать, и сказал подготовиться. Никто не думал, что это будет настолько серьезная работа", – рассказал Гержан.

Отмечается, что разведчики находились в непосредственной близости от вражеских позиций и рисковали каждую минуту.

"Нужно было очень тихо идти, потому что дистанции невелики: чтобы не услышал враг. Где ползком, где вприсядку, по-разному шли. На этот раз, когда мы прошли к точке передачи объекта, оставалось там несколько метров. Саша Колодяжный прощупывал территорию, спускался, и тут раздался взрыв. А шли мы друг за другом. Я был позади Саши. Попробовал вытащить, сделал буквально полшага, и также наступил на мину. Откатился назад, увидел, что мне оторвало ногу. Ну и началась эвакуация. Ребята выполнили очень важное дело, потому что им пришлось Сашу доставать, а это было очень сложно, потому что его отбросило на холм и надо было пройтись по территории, проверить и разминировать. И, конечно, надо было завершить задачу. Что они и сделали. Поэтому, на самом деле, они - герои, они завершили задание", – поделился "Тритон".

Рассказал Гержан и о своем отношении к освобождению и выдаче Цемаха России.

"Вы знаете, это такой философский вопрос. Я был очень рад видеть слезы радости на лицах бывших пленных и их родных, когда они наконец встретились. Но если возврат Цемаха противоречит интересам Украины, это очень плохо. И к тому же, очень большой ценой далась нам операция по его передаче на подконтрольную территорию. Сотня таких "Цемахов" не стоит жизни Саши. Поэтому, это очень сложный вопрос для меня. С одной стороны, мне очень дорога жизнь Саши, с другой стороны - видеть радостные лица людей, которые дождались своих родных. Я не могу сказать, насколько это правильно или нет. Одно скажу, что если это противоречит интересам Украины, то, конечно, такого не должно было быть. Тем более, что операция была проведена такой ценой", – отметил разведчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командир подразделения Александр Старина, разведчик, который участвовал в спецоперации по захвату Цемаха, предупредил, что его выдача России может стать шагом к капитуляции.

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