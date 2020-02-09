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9 февраля • обновлено в 10:10
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Везли полные авто оружия: пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево. Фото и видео

30.4т
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Около 22:00 субботы, 8 февраля, в Закарпатской области на посту полиции в Нижних Воротах Воловецкого района задержали возможных виновников стрельбы в Мукачево.

Подозрительные лица ехали в автомобилях Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200. Оба на львовской регистрации. Правоохранители решили проверить авто. Об этом сообщает mukachevo.net со ссылкой на собственные источники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале написал, что в автомобилях якобы нашли оружие.

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

mukachevo.net

"Спецоперация на Нижних Воротах. Одна из вооруженных преступных группировок, возможно, причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Спецслужбы задержали сразу несколько автомобилей на львовских номерах Mercedes G-Glass и Toyota. Вероятно, чтобы продолжить разборки. В автомобиле куча оружия. По моей информации, это люди львовского криминального авторитета Поликарпа", – отметил журналист.

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

mukachevo.net

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

mukachevo.net

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

mukachevo.net

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

mukachevo.net

Задержаны, по предварительной информации, три человека. По данным Перший.com.ua, во время задержания также произошла перестрелка. Об этом свидетельствуют следы на автомобиле, а также кровь на асфальте. На месте заметили также "скорую помощь". Территорию инцидента оградили правоохранители, продолжаются следственные действия.

Официальных комментариев от полиции пока нет.

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
стрельба полиция
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Комментарии
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Гиркин ехал замутить АТО.
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2
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Стук Кастюль, бредишь, мусор!
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1
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Набepите в ютубe "Иринa Мopoзюk в труcах и гимн Укрaины"- повеселитесь
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2
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васильевич василий
васильевич василий
Oleg Oleg, есть еще в руках самотык и тоже гимну поет
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3
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Набepите в ютубе "Ирина Мopoзюк в трусах и гимн Украины"- повеселитесь
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2
1

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