Везли полные авто оружия: пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево. Фото и видео

Около 22:00 субботы, 8 февраля, в Закарпатской области на посту полиции в Нижних Воротах Воловецкого района задержали возможных виновников стрельбы в Мукачево.
Подозрительные лица ехали в автомобилях Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200. Оба на львовской регистрации. Правоохранители решили проверить авто. Об этом сообщает mukachevo.net со ссылкой на собственные источники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале написал, что в автомобилях якобы нашли оружие.
Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево
mukachevo.net
"Спецоперация на Нижних Воротах. Одна из вооруженных преступных группировок, возможно, причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Спецслужбы задержали сразу несколько автомобилей на львовских номерах – Mercedes G-Glass и Toyota. Вероятно, чтобы продолжить разборки. В автомобиле – куча оружия. По моей информации, это люди львовского криминального авторитета Поликарпа", – отметил журналист.
Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево
mukachevo.net
Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево
mukachevo.net
Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево
mukachevo.net
Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево
mukachevo.net
Задержаны, по предварительной информации, три человека. По данным Перший.com.ua, во время задержания также произошла перестрелка. Об этом свидетельствуют следы на автомобиле, а также кровь на асфальте. На месте заметили также "скорую помощь". Территорию инцидента оградили правоохранители, продолжаются следственные действия.
Официальных комментариев от полиции пока нет.
Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево
Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево
Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево
Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево
Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево
Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полиция проинформировала, что в ходе стрельбы пострадали 24-летний и 40-летний жители Мукачево. Они находятся в медучреждениях. Один из них в реанимации, его состояние тяжелое.
Активист Сергей Самиляк из Мукачево заявил, что в городе фактически криминогенная катастрофа.
Источники OBOZREVATEL рассказали эксклюзивные подробности преступления и сообщили, что на фоне стрельбы депутат Верховной Рады IX созыва Виктор Балога хочет добиться назначения "ручного" начальника местной полиции.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!