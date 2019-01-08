Доказать невозможно: скандал вокруг затонувшего корабля с украинцами получил продолжение

Украина не сможет доказать, что затонувшее в Турции судно с украинскими моряками на борту, перевозило уголь, незаконно добытый на оккупированном Донбассе. Об этом свидетельствуют только неофициальные источники.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, на происхождение груза затонувшего корабля совершенно четко указывают отчеты российских портов в Азовском море.

"Таганрог и Азов отчитались в 2017 году о росте перевалки грузов, Таганрог на 24%, Азов на 16%. И в отчете для акционеров отмечается, что это увеличение товарооборота произошло за счет "освоения перевалки каменного угля". Но, по информации из открытых источников, рост добычи угля на территории Ростовской области не наблюдается, наоборот, отмечается сокращение", – объяснил Тука.

Таким образом, уверен он, оккупационная администрация Донецкой области вместе с официальной властью России просто подменяют сопроводительные документы и уголь, который добыт на оккупированной части Донбасса, на внешние рынки отправляется как уголь из Ростовской области РФ.

"Сложность вопроса состоит в том, что угольный бассейн Донбасса территориально находится не только на территории Украины. Залежи угля частично заходят и в Ростовскую область. Поэтому химическим анализом почти невозможно доказать, что уголь, который обозначается как добытый на территории Ростовской области, на самом деле с Донбасса", – уточнил чиновник.

hurriyetdailynews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, грузовое судно с украинцами затонуло в Черном море у берегов Турции. На борту были 13 членов экипажа. Уже обнаружены шестеро погибших, из них четверо – граждане Украины.

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