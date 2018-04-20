Везла больше 200 тонн: в Украине задержали фуру-антирекордсмена

В Украине зафиксировали антирекорд по перегрузке фуры — транспортное средство, которое двигалось из Одесской в Ивано-Франковскую область, имело вес 202 т при максимально допустимых 40 тоннах.

В целом же по стране практически каждое десятое взвешивание грузовиков на пунктах габаритно-весового контроля (ГВК) показывает существенное превышение весовых параметров, пишет народный депутат ("Народный фронт") Тарас Креминь на своей странице в Facebook.

По его словам, из-за этого в Государственный бюджет только в 2018 году было перечислено 6 249 601 гривен. Все чрезвычайные случаи нарушения законодательства об автомобильном транспорте, а также размеры выписанных штрафов зафиксированы на сайте "Укртансбезпеки".

"К сожалению, эти средства пошли не на расширение штатов "Укртрансбезпеки" по крайней мере на 50%, как это предусматривают расчеты. Именно поэтому наконец приобретенные ГВК на дорогах Украины, на которых перевозчики до сих пор устанавливают антирекорды, довольно часто носят бессистемный характер", — отметил Креминь.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в "Укртансбезпеці" призвали неравнодушных украинцев присоединиться к массовым рейдовым проверкам в регионах на предмет количества площадок, пригодных для осуществления эффективного ГВК на дорогах страны.