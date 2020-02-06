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7 февраля • обновлено в 07:24
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Везла артефакты на Infiniti: на Житомирщине задержали ушлую 82-летнюю монахиню из России

2.6т
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На Житомирщине в пункте пропуска "Овруч" поймали 82-летнюю монахиню с российским гражданством, которая нелегально перевозила религиозные старопечатные книги.

Незадекларированную старинную литературу обнаружили в багажнике Infiniti, на котором ехала женщина с молодым человеком. Они оба направлялись в Украину, сообщает УНН.

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Таможенники изъяли книги “В дъвствъ святого отца нашего Иоанна Златоустаго архиепископа Константинопольскаго” 1892 года издания, “Добротолюбие в русском переводе” 1895 года издания, “Жития святыхъ. Изложенные по руководству четьихъ-Миней Св. Димитрия Ростовского” 1903 года издания, “Пути провидъния. Повъсть изъ временъ Константина великаго” 1905 года.

На Житомирщине задержали ушлую 82-летнюю монахиню из России

На Житомирщине задержали ушлую 82-летнюю монахиню из России

УНН

На женщину составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Дальнейшая экспертиза установит принадлежит ли изъятая литература к культурным ценностям.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Государственная таможенная служба Украины каждый день с начала 2020 года отдает в бюджет около 1 млрд гривен.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Житомир
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