Вез полный Range Rover: на границе с Венгрией поймали украинца-контрабандиста. Фото и видео

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни обнаружили автомобиль Range Rover, наполненный контрабандными блоками сигарет.

Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"В автомобиле 2014-го года выпуска ехал 40-летний украинец, он направлялся в Венгрию. Во время проверки машины в пункте пропуска "Вилок" пограничники обнаружили в автомобиле 1660 пачек сигарет, которые правонарушитель пытался провезти через границу", – сказано в сообщении.

Украинца с контрабандой сигарет в Range Rover поймали на Закарпатье Пресс-служба Госпогранслужбы

Украинца с контрабандой сигарет в Range Rover поймали на Закарпатье Пресс-служба Госпогранслужбы

Украинца с контрабандой сигарет в Range Rover поймали на Закарпатье Пресс-служба Госпогранслужбы

Блоки сигарет были спрятаны под обшивкой и в багажном отсеке машины. Range Rover и сигареты были изъяты сотрудниками таможни.

Украинца с контрабандой сигарет в Range Rover поймали на Закарпатье Пресс-служба Госпогранслужбы

Украинца с контрабандой сигарет в Range Rover поймали на Закарпатье Пресс-служба Госпогранслужбы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пункте пропуска Будомеж-Грушев на границе с Польшей поймали украинца с рекордной контрабандной партией малька редкого краснокнижного угря – 150 килограмм товара.

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