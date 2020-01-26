Вез полный Range Rover: на границе с Венгрией поймали украинца-контрабандиста. Фото и видео

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни обнаружили автомобиль Range Rover, наполненный контрабандными блоками сигарет.
Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"В автомобиле 2014-го года выпуска ехал 40-летний украинец, он направлялся в Венгрию. Во время проверки машины в пункте пропуска "Вилок" пограничники обнаружили в автомобиле 1660 пачек сигарет, которые правонарушитель пытался провезти через границу", – сказано в сообщении.
Украинца с контрабандой сигарет в Range Rover поймали на Закарпатье
Пресс-служба Госпогранслужбы
Украинца с контрабандой сигарет в Range Rover поймали на Закарпатье
Пресс-служба Госпогранслужбы
Украинца с контрабандой сигарет в Range Rover поймали на Закарпатье
Пресс-служба Госпогранслужбы
Блоки сигарет были спрятаны под обшивкой и в багажном отсеке машины. Range Rover и сигареты были изъяты сотрудниками таможни.
Украинца с контрабандой сигарет в Range Rover поймали на Закарпатье
Пресс-служба Госпогранслужбы
Украинца с контрабандой сигарет в Range Rover поймали на Закарпатье
Пресс-служба Госпогранслужбы
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пункте пропуска Будомеж-Грушев на границе с Польшей поймали украинца с рекордной контрабандной партией малька редкого краснокнижного угря – 150 килограмм товара.
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