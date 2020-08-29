Ветераны под посольством России вспомнили погибших в Иловайском котле и призвали Кремль к ответу

Под посольством России ветераны АТО провели акцию памяти погибших под Иловайском украинских воинов. Они вспомнили погибших и обвинили РФ в совершении военного преступления. Подробности акции сообщил телеканал "Прямой".

В Киеве ветераны войны в Донбассе провели акцию под посольством РФ из-за Иловайска. Фото Марии Писаренко/5 канал

Один из участников акции, экс-командир батальона имени Кульчицкого, полковник Национальной гвардии Украины Виктор Толочко отметил, что именно Россия несет полную ответственность за трагедию, которая произошла под Иловайском в 2014 году.

Среди участников акции был полковник НГУ Виктор Толочко: он возглавлял батальон имени Кульчицкого после гибели легендарного генерала. Фото Марии Писаренко / 5 канал

"Российская Федерация – это страна-агрессор, это страна-преступник. И на совести руководителей этого государства не одна сотня тысяч жертв, которые произошли в результате военных действий. Наиболее яркий пример – это российско-украинская война и те события, которые произошли шесть лет назад под Иловайском. Из российского оружия, российской армией были убиты патриоты Украины, были уничтожены те люди, которые выступили на защиту Украины, на защиту ее государственной целостности", – подчеркнул Толочко.

Он также пояснил: участники акции принесли к посольству РФ траурные венки, чтобы подчеркнуть, что никто не забыл об этом преступлении России.

"Мы не забываем об этом. Мы об этом помним и именно Россия должна нести ответственность за тех ребят, которые погибли", – подчеркнул Толочко.

Участники акции принесли под посольство страны-агрессора погребальный венок. Фото Марии Писаренко/5 канал

По словам ветеранов, этот венок должен напомнить российским властям: об их преступлениях в Украине помнят. Фото Марии Писаренко/5 канал

Полковник Нацгвардии напомнил, что в России до сих пор удерживаются десятки пленных украинцев, которые были захвачены в плен во время войны.

Ветеран также отметил, что по сравнению с 2014 годом украинская армия значительно окрепла и стала более профессиональной, лучше вооруженной и оснащенной современными техническими средствами и оборудованием.

"Силы сдержать врага однозначно у нас достаточно. И в том, что победа будет наша – в этом даже никто не сомневается", – подчеркнул Толочко.

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