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28 октября • обновлено в 18:22
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"Полезные идиоты": ветеран АТО раскрыл тактику Кремля в скандале с Зеленским

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Против Украины идет масштабная информационная операция. За последние две недели количество российских фейков, затрагивающих украинские власти, выросло до уровня 2014 года.

Об этом заявил в эфире ObozTV военный и политический аналитик, ветеран АТО Юрий Кочевенко. По его мнению, реакция на инцидент с Владимиром Зеленским в Золотом, в том числе скандальное видео народного депутата Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, тоже может "сыграть на руку" Кремлю. Офицер предупредил, что Москва активно пользуется "концепцией полезных идиотов".

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"У нас свобода слова, каждый имеет право высказываться. Но, конечно, в рамках определенных ограничений. В том числе, есть статья за призывы к свержению конституционного строя вооруженным путем", – напомнил Кочевенко.

Офицер обратил внимание, что сейчас мысль о "новом Майдане" активно распространяется в украинском обществе.

"Стоит не поддаваться на подобные информационные манипуляции, провокации. Потому что все это делается в интересах Кремля. Они направляют эти информационные операции", – пояснил он.

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"В информационных войнах существует "концепция полезных идиотов". Извините, это официальный термин. Когда забрасываются общественно-резонансные темы и активно подпитываются… Людей "играют в темную". В спецслужбах есть такой термин как "вербовка под чужим флагом". Человек, фактически работая на врага, даже этого не осознает", – рассказал Кочевенко.

По его словам, россияне активно пользуются такой концепцией.

"Информационная война продолжается… Вдумайтесь, за последние две недели количество фейков, которые распространяются о президенте, о премьер-министре (Украины. – Ред.), на уровне 2014 года", – заметил ветеран АТО.

Владимир Зеленский в Золотом

Владимир Зеленский в Золотом

facebook.com/zelenskiy95

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в перепалку с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.

  • На вопрос по поводу акций "Нет капитуляции" Зеленский попросил бойца "не переводить стрелки", а также заявил, что он "президент этой страны", а "не лох". Полное видео разговора можно посмотреть здесь.

  • Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Многие пользователи соцсетей посчитали, что глава государства повел себя неправильно и грубо, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

  • Комментируя скандал с Зеленским, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

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Темы
Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV информационные атаки
Персоны
Юрий Кочевенко София Федина Маруся Зверобой Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
война пропаганда фейки
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
коварный Путин подсунул Зеленскому, вместо украинских националистов, агентов Кремля! а лошок Зеленский не распознал подмену. ну так что с него, с клоуна взять?
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Pollak John
Pollak John
продавать землю , разводить коррупцию ,ублажать Путю , отводить войска, торговать во всю с Рахой и т.д. - это тоже в интересах Кремля . Вот ты как раз и есть полезный не только идиот , но и предатель Украины .А не пошёл бы ты НА...?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Pollak John, Кочевенко делит украинцев на две категории - "полезных" и "бесполезных" идиотов. ты отказался быть в категории полезных....
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hunt andres
hunt andres
У вас все вытираны такие вумные?))))
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