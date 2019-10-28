"Полезные идиоты": ветеран АТО раскрыл тактику Кремля в скандале с Зеленским

Против Украины идет масштабная информационная операция. За последние две недели количество российских фейков, затрагивающих украинские власти, выросло до уровня 2014 года.
Об этом заявил в эфире ObozTV военный и политический аналитик, ветеран АТО Юрий Кочевенко. По его мнению, реакция на инцидент с Владимиром Зеленским в Золотом, в том числе скандальное видео народного депутата Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, тоже может "сыграть на руку" Кремлю. Офицер предупредил, что Москва активно пользуется "концепцией полезных идиотов".
"У нас свобода слова, каждый имеет право высказываться. Но, конечно, в рамках определенных ограничений. В том числе, есть статья за призывы к свержению конституционного строя вооруженным путем", – напомнил Кочевенко.
Офицер обратил внимание, что сейчас мысль о "новом Майдане" активно распространяется в украинском обществе.
"Стоит не поддаваться на подобные информационные манипуляции, провокации. Потому что все это делается в интересах Кремля. Они направляют эти информационные операции", – пояснил он.
"В информационных войнах существует "концепция полезных идиотов". Извините, это официальный термин. Когда забрасываются общественно-резонансные темы и активно подпитываются… Людей "играют в темную". В спецслужбах есть такой термин как "вербовка под чужим флагом". Человек, фактически работая на врага, даже этого не осознает", – рассказал Кочевенко.
По его словам, россияне активно пользуются такой концепцией.
"Информационная война продолжается… Вдумайтесь, за последние две недели количество фейков, которые распространяются о президенте, о премьер-министре (Украины. – Ред.), на уровне 2014 года", – заметил ветеран АТО.
Владимир Зеленский в Золотом
facebook.com/zelenskiy95
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в перепалку с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.
На вопрос по поводу акций "Нет капитуляции" Зеленский попросил бойца "не переводить стрелки", а также заявил, что он "президент этой страны", а "не лох". Полное видео разговора можно посмотреть здесь.
Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Многие пользователи соцсетей посчитали, что глава государства повел себя неправильно и грубо, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.
Комментируя скандал с Зеленским, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".
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