Ветеран АТО – об ожесточенных боях 2014-го: ребята плакали, от кое-кого не было что хоронить

Ветеран АТО, писатель и блогер Валерий Ананьев рассказал, с какими мучительными воспоминаниями приходится жить участникам ожесточенных боев на Донбассе в 2014 году.

Личной болью защитник поделился в интервью для "4 канала", отметив, что такой опыт полностью разрушает любые романтические представления о войне (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Романтика часто порождается какой-то пропагандой. Мы когда-то в 2015 году сидели на фронте и ребята принесли, кто-то скачал на телефон, фильм документальный о достаточно ярком событии, которое происходило в 2014 году. Мы участвовали в этом событии. И там это подается так по-геройски, так красиво, а оно не было так и близко. И во всем фильме вообще не было упомянуто, каким мясом сопровождались эти события", – вспомнил Герой.

"Парни из "Шахтерска" приезжали – они боялись туда возвращаться. У людей просто на основании того, что происходило там 2-3 часа, у них был психический срыв. Как только туда приехали ребята, еще даже никто не успел окопаться, были потери в первые два часа, ужасные", – добавил он.

"Люди, которых я знал, от них даже хоронить нечего было. Их просто на молекулы разнесло. И в фильме об этом ни слова не было. Вот такие вещи порождают эту на х*р никому не нужную романтику".

По словам Ананьева, его побратимы плакали из-за сверхтяжелого морального бремени и из-за невозможности довести до конца начатую операцию.

"Плакали. Я вспоминаю, когда нас выводили из окружения в конце сентября 2014 года, ребята плакали. Это было морально тяжело. Потому что столько сил было положено, чтобы пробиться в это место, сколько людей погибло, пока мы там стояли. И нас просто выводят, и мы сдавали эту территорию", – рассказал воин.

По его словам, у него самого тоже был такой страшный день на войне, когда он не мог сдерживать слез, потому что даже не надеялся выжить.

"Была ситуация, когда просто я стоял в штанах, в кедах и тельняшке. И все это было в крови. И воняло, везде воняло жареным мясом".

"Я прохожу мимо комбата, комбат меня спрашивает, как я. У меня слезы наворачиваются, руки трясутся, я улыбнулся и сказал, что все хорошо, достал телефон и позвонил. Нам сказали, что нас идет наступление, танки едут, а у нас против танков ПТУРы и еще что-то. Я взял телефон позвонить домой, я не рассчитывал этот день пережить. Просто перед этим весь экипаж, который был рядом с моей машиной, они все погибли", – рассказал о трагических событиях 2014 года Ананьев.

"Я позвонил маме сказать, что у меня все хорошо. И чувствую, что у меня начинает дрожать подбородок и в горле больно. И я боялся, что я сейчас могу заплакать, и попросил дать трубку отчиму. Я сказал ему, что если что-то случится, то я не хочу чтобы меня хоронили, а хочу, чтобы сожгли. Он сказал: "Окей". Я положил трубку, пошел сел в свой танк и мы поехали", – завершил рассказ о страшных воспоминаниях защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее трагическими воспоминаниями о боях за Иловайск поделился бывший боец батальона "Донбасс" Артур Хоменко (позывной Арт). Он рассказал, что воинов российские оккупанты расстреливали, как в тире. Людям пришлось видеть, как горят "Уралы", как пламя факелом выходит из-под башни танка, как в воздухе летают ноги и руки и горят люди.

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