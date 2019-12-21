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21 декабря • обновлено в 09:13
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"Вешал флаг – убило током": офицер ВСУ сообщил о знаковой смерти оккупанта

4.6т
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На Донбассе случайно самоликвидировался оккупант, воюющий на стороне "Л/ДНР". Его убило током.

Террорист вешал флаг "ДНР" и поплатился за это жизнью. Об инциденте сообщил на своей странице в Telegram Анатолий Штефан.

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"Просто знаково! Вешал флаг, ой, тряпку, и убило током! Вот так красиво самоликвидировался оккупант", – написал он и обнародовал фото погибшего.

"Вешал флаг – убило током": офицер ВСУ сообщил о знаковой смерти оккупанта

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский боец при наблюдении в оптическое устройство получил поражения сетчатки глаза из-за применения противником лазерного оружия.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
А где драгопитек кувалда с навозными счетами?
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
. А КТО РУБИЛЬНИЧЕК ВКЛЮЧИЛ!!!??
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семенов Александр
семенов Александр
Штырлыця, опять штырит )))
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
семенов Александр, САШОК ЛИКВИДИРУЙСЯ САМ!!!
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1
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