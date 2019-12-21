"Вешал флаг – убило током": офицер ВСУ сообщил о знаковой смерти оккупанта

На Донбассе случайно самоликвидировался оккупант, воюющий на стороне "Л/ДНР". Его убило током.

Террорист вешал флаг "ДНР" и поплатился за это жизнью. Об инциденте сообщил на своей странице в Telegram Анатолий Штефан.

"Просто знаково! Вешал флаг, ой, тряпку, и убило током! Вот так красиво самоликвидировался оккупант", – написал он и обнародовал фото погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский боец при наблюдении в оптическое устройство получил поражения сетчатки глаза из-за применения противником лазерного оружия.

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