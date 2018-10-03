''Вешайся!'' Российский актер-доброволец выступил с громким обвинением против СБУ

Российский актер Анатолий Пашинин, который пошел воевать в рядах Украинской добровольческой армии (УДА), заявил, что украинские спецслужбы регулярно угрожают ему и прослушивают телефон.

Такое высказывание прозвучало в Чернигове после заседания суда. Видео было выложено на YuoTube. Так, отвечая на вопрос журналистов о том, следит ли за ним СБУ, актер уточнил: "Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня, и тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают".

При этом Пашинин заявил, что получал угрозы.

"Мне угрожал представитель СБУ, гомосексуального вида юноша с мерзкой такой походкой, с "девиативным" поведением. Он сказал мне, чтобы я вешался. Я-то готов, только я не повешусь, дружище!" - сказал актер-доброволец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пашинин заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой, которая не имеет права относить себя к народу.