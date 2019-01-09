''Весь в крови и синяках'': в Одессе няню обвинили в жестоком избиении малыша

В Одессе местная жительница Мария Литовченко обвинила няню в избиении своего 13-месячного сына.

Когда она вернулась домой, то увидела, что женщина, от которой пахло алкоголем, крепко спала, а на ней лежал малыш.

"Разбудить этого недочеловека было сложно. Взяв ребенка в руки и перевернув его лицо, у меня сердце ушло в пятки… У моего годовалого ребенка рот в крови, левая сторона лица опухшая и в гематомах", — рассказала Мария на странице одесской группы в Facebook.

Мария Литовченко, Facebook

При этом, по словам одесситки, перед тем как нанять ее на работу, женщина произвела на нее хорошее впечатление: тренерский опыт, знание английского. Также она обнародовала фото няни.

Как сообщает ТСН, после инцидента мать вызвала "скорую" и полицию, мальчика госпитализировали. В больнице засвидетельствовали многочисленные гематомы и травмы. Полиция в это время общалась с воспитательницей.

"Была опрошена няня малыша, которая отрицала свою причастность к избиению ребенка. Следователями назначено ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений", - пояснила представитель полиции Любовь Гордиевская. На время следствия няню отпустили.

Односельчане бывшей няни, когда прочитали пост в соцсети, рассказали, что женщина когда-то работала учителем физкультуры, но потом у нее начались проблемы с алкоголем, и она уволилась из школы.

Кроме того, убирая дома, Мария нашла бутылку из-под вина и смятую визитку врача-нарколога.

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