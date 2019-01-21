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"Весь Донбасс в ''Л/ДНР'': Пушилин разразился новой фантазией о захвате Украины

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Одна из задач, которая стоит перед главарями "ДНР" и "ЛНР" — "мирным способом" сделать всю Донецкую и Луганскую области "полноценными территориями" "Л/ДНР".

Такое заявление сделал главарь "ДНР". При этом он высказался о грядущих выборах президента в Украине, передают "Новости Донбасса".

Он якобы не видит среди кандидатов людей, которые были бы "действительно, а не на словах" за мирное урегулирование на Донбассе, которые "хоть сколько бы" задумывались о жизни и судьбе жителей на подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территориях.

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Денис Пушилин

Денис Пушилин

Интерфакс

Он не пояснил, что подразумевает под мирным разрешением конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денис Пушилин заявил о новом объединении Руси, которое якобы началось с аннексии РФ украинского Крыма.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
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