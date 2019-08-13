Весь асфальт в крови: в Кропивницком подросток разбил сити-лайт и попал в больницу

В Кропивницком 15-летний подросток с тяжелыми травмами попал в больницу после того, как разбил рекламный сити-лайт.

Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, подросток ночью гулял по городу с другом и внезапно решил похулиганить. Камера наблюдения зафиксировала, как он начал ногой бить сити-лайт. Стекло разбилось и прижало ногу парня. Друг помог ему освободиться и они убежали.

В Кропивницком подросток разбил сити-лайт Скриншот из видео

Однако далеко уйти подростку не удалось. Охранники рынка, куда смог добраться парень, вызвали скорую помощь.

Как стало известно, юного правонарушителя доставили в детскую областную больницу, где его экстренно прооперировали. У парня значительная кровопотеря.

"Вот чем закончились шалости. Юноша решил поиграть, а оказался в реанимации. Теперь еще неизвестно, что будет с его ногой. Сейчас изготовить и смонтировать сити-лайт – это 32 000 гривен. Кроме того, что парень оказался в больнице, ему еще придется заплатить эти средства, если на него подадут в суд", – прокомментировала происшествие глава союза рекламистов Кропивницкого Ирина Саенко.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту инцидента.

"Это мелкое хулиганство. Если он не достиг 16-летнего возраста, то ответственность будут нести за него родители. Это – статья 184 – невыполнение родителями родительских обязанностей, что привело к вышеуказанному случае", – пояснил начальник сектора ювенальнои превенции областного отдела полиции Сергей Вовкогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Сарны Ривненской области, на улице Котляревского, 15-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле отца сбил велосипедиста.

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