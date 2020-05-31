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31 мая • обновлено в 20:02
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Вертолет Ми-8 ВСУ совершил аварийную посадку на берегу Азовского моря. Фото и видео

1.3т
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Вертолет Ми-8, который принадлежит авиации Вооруженных сил Украины, совершил аварийную посадку на побережье Азовского моря.

Инцидент произошел 30 мая во время тактико-специальных учений ВСУ. Об этом сообщил Украинский милитарный портал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует нецензурная лексика).

Менее чем за сутки после аварийной посадки, вертолет полетел на базовый аэродром. В сети появилось видео, на котором видно, как в день инцидента он долго кружил над землей, после чего приземлился на песке.

Вертолет Ми-8 ВСУ совершил аварийную посадку на берегу Азовского моря

Вертолет Ми-8 ВСУ совершил аварийную посадку на берегу Азовского моря

Украинский милитарный портал

О пострадавших в результате аварии неизвестно. Данных о причине инцидента также нет.

Вертолет Ми-8 ВСУ совершил аварийную посадку на берегу Азовского моря

Вертолет Ми-8 ВСУ совершил аварийную посадку на берегу Азовского моря

Украинский милитарный портал

Как сообщал OBOZREVATEL, в России военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту "Угольные Копи" в Анадырском районе Чукотского автономного округа.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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