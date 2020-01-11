"Версия подтвердилась!" СБУ отреагировала на признания Ирана о сбитом самолете МАУ

Признание иранских властей в том, что военные этой страны ошибочно сбили самолет МАУ, якобы подтвердило первую версию расследования, к которой склонялась Служба безопасности Украины.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, сообщает пресс-служба. "Мы рассматривали человеческий фактор как основную причину авиакатастрофы – работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты", – отметил он.

Крушение самолета МАУ в Иране

Кроме того, Баканов еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

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