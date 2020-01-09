Кому выгодны спекуляции на катастрофе МАУ: журналист раскрыл основные версии

Украинский журналист Кирилл Сазонов предупредил, что многие версии крушения самолета МАУ в Иране специально "раскручиваются" в интересах различных игроков авиарынка и геополитики.
"Большинство версий – не высосаны из пальца, а хорошо оплачены и подготовлены сильными игроками", – заявил Сазонов в программе "Острый вопрос" на ObozTV.
Блогер призвал украинцев отнестись к расследованию авиакатастрофы Boeing 737-800 с "холодной головой", дождаться расшифровки самописцев и результатов экспертиз.
Он перечислил основные версии трагедии под Тегераном и объяснил, кому они могут быть выгодны.
"Есть версия, что виновата компания "Боинг". Естественно, ее запускают и оплачивают конкуренты компании "Боинг". Самолет новый, три года – это не налет для самолетов такого класса, для них нормально 20-25 лет. Но пока нет выводов, пока комиссия не закончила работу – кто-то будет обвинять компанию", – отметил Сазонов.
Катастрофу украинского "Боинга" в Иране обсуждает весь мир
glbnews.com
Другой "мишенью", по его мнению, может быть авиакомпания МАУ ("Международные авиалинии Украины").
"У украинцев к ней (МАУ. – Ред.) и без того хватало претензий. Но самолеты их, во всяком случае, не падали. Пока не будет выводов комиссии, будут стараться обвинить компанию МАУ. Потому что они 6 января проводили техническое обслуживание и осмотр самолета, работал их экипаж", – пояснил он.
"Третий вариант – это ракета Ирана. К нему подталкивают те, кто хочет обвинить Иран. Четвертый – американский дрон, которых тогда много подняли в воздух после обстрела американских баз в Ираке иранскими войсками. Эту версию будут раскачивать те, кто хочет противопоставить Украину и США", – добавил журналист.
Место крушения самолета МАУ под Тегераном
twitter.com/Iranian_RCS
Первыми на место трагедии прибыли иранские эксперты
twitter.com/Iranian_RCS
Также Сазонов обратил внимание на версию "человеческого фактора", то есть ошибки экипажа.
"Выглядит маловероятным, потому что экипаж опытный. У командира 11000 часов налета, из них, по-моему, больше половины – уже в качестве командира экипажа. Но, чтобы дискредитировать украинских летчиков, эту тему будут раскачивать", – считает он.
По его словам, в Иране и Европе могут не вдаваться в подробности: что МАУ – частная авиакомпания, с опытным экипажем, а самолет был новым и купленным непосредственно у "Боинга", а не у посредников.
"И будет раскачиваться тема "украинский самолет". Упал украинский самолет. Украина плохое государство, у него даже самолеты падают. Из этой темы тоже постараются выжать максимум", – предостерег блогер.
Наконец, напомнил он, накануне активно разгонялась версия "американского заговора", которая, впрочем, затихла после пресс-конференции президента США Дональда Трампа.
"Это конспирологическая версия, что американцы специально сбили ракетой украинский самолет, чтобы обвинить Иран и начать миротворческую операцию. Но после пресс-конференции Трампа и его заявления, что войны все-таки не будет, а будут санкции, эта тема себя исчерпала", – подметил Сазонов.
"Все эти темы запускаются специально и хорошо оплачиваются. Тут случайностей не бывает. Пока скандал, хайп, трагедия, пока все внимание приковано к этому, каждый из заинтересованных игроков – не только этого рынка, но и геополитики – будет извлекать максимум из этой ситуации", – констатировал он.
Авиакатастрофа 8 января в Иране. Инфографика
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана разбился Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 176 человек). Все они погибли.
МАУ опубликовала полный список погибших. Большинство из них – граждане Ирана и Канады. Также среди жертв – 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа).
В ту же ночь, за несколько часов до катастрофы, Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке. Таким образом Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ответил американцам на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению экспертов, Ближний Восток находится в шаге от масштабной войны.
Причины крушения украинского Boeing 737-800 пока неясны. Сначала Иран объявил о возгорании двигателя из-за технической неисправности. Однако в МАУ заявили, что самолет был полностью исправен, а экипаж – высокопрофессиональным. Кроме того, самолет успел набрать высоту 2400 метров, поэтому вероятность ошибки пилотов считается минимальной.
Среди версий, высказанных в СМИ: случайное попадание иранской ракеты и теракт.
В Украине создали оперативный штаб по расследованию катастрофы, который возглавил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Первые выводы государственной комиссии – на двигателях воздушного судна не выявлены следы пожара.
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