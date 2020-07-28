Вероятного сообщника "луцкого террориста" выпустили из-под стражи
Вероятного сообщника "луцкого террориста" Максима Кривоша Дмитрия Михайленко выпустили из-под стражи.
Вероятный сообщник "луцкого террориста", харьковчанин Дмитрий Михайленко вышел из-под стражи под залог.
"Залог внесли, он вышел", – сообщил адвокат Михайленко Андрей Костяный агентству "Интерфакс-Украина".
Орджоникидзевский райсуд Харькова 24 июля избрал Михайленко меру пресечения в виде содержания под стражей, назначив залог в сумме 175 тысяч 760 гривен.
На суде следователь Дмитрий Дорошенко рассказал, что Михайленко 17 июля отправлял в Луцк Максиму Кривошу посылку через отделение "Новой почты". Позже у последнего была обнаружена ручная граната наступательного действия РГД-5, аналогичная тем гранатам, которые были изъяты при обыске гражданина Михайленко.
Как писал OBOZREVATEL, 21 июля Кривош захватил автобус в Луцке, в котором находились 13 человек. Ближе к ночи он отпустил заложников после того, как президент Украины выполнил его условия. Никто из людей не пострадал, а Кривош сдался правоохранителям добровольно.