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26 ноября • обновлено в 01:26
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"Вернуть веру в себя": волонтер удивил методикой реабилитации бойцов ВСУ

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Одесский волонтер Вадим Громов проводит для ветеранов войны на Донбассе курсы реабилитации в виде прыжков с парашютом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, методику Громова, который является профессиональным летчиком, испробовали более сотни бойцов. Многие из них перенесли ампутации ног и рук.

"Достаточно было увидеть счастливые лица мужчин после приземления, чтобы понять, насколько для них это важно – чувствовать себя полноценными людьми, способными управлять собственным телом", – сказано в сообщении.

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"Многие из тех, кто прошел ад войны, кто терял товарищей и испытал на себе страдания от ран, трудно адаптируются к обычной жизни. Особенно их угнетает равнодушие или неприязнь со стороны других людей, общества. Мы стараемся вернуть им веру в себя, свои силы и возможности", – рассказал Громов о своих методах реабилитации.

"Вернуть веру в себя": волонтер удивил методикой реабилитации бойцов ВСУ

mil.gov.ua

"Вернуть веру в себя": волонтер удивил методикой реабилитации бойцов ВСУ

mil.gov.ua

"Вернуть веру в себя": волонтер удивил методикой реабилитации бойцов ВСУ

mil.gov.ua

"Вернуть веру в себя": волонтер удивил методикой реабилитации бойцов ВСУ

mil.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ заявил об улучшении питания украинских военнослужащих. По его словам, раньше бойцов кормили гораздо хуже.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Одесса
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