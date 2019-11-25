"Вернуть веру в себя": волонтер удивил методикой реабилитации бойцов ВСУ

Одесский волонтер Вадим Громов проводит для ветеранов войны на Донбассе курсы реабилитации в виде прыжков с парашютом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, методику Громова, который является профессиональным летчиком, испробовали более сотни бойцов. Многие из них перенесли ампутации ног и рук.

"Достаточно было увидеть счастливые лица мужчин после приземления, чтобы понять, насколько для них это важно – чувствовать себя полноценными людьми, способными управлять собственным телом", – сказано в сообщении.

"Многие из тех, кто прошел ад войны, кто терял товарищей и испытал на себе страдания от ран, трудно адаптируются к обычной жизни. Особенно их угнетает равнодушие или неприязнь со стороны других людей, общества. Мы стараемся вернуть им веру в себя, свои силы и возможности", – рассказал Громов о своих методах реабилитации.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ заявил об улучшении питания украинских военнослужащих. По его словам, раньше бойцов кормили гораздо хуже.

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