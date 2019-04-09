"Вернуть и извиниться": оккупанты заговорили о возврате Крыма Украине

Через десять лет России, возможно, придется вернуть оккупированный Крым Украине и извиниться за совершенное военное преступление.

Более того, инициатором такого шага могут стать сами россияне. Об этом во время круглого стола в Совете Федерации России заявила редактор "Независимого телевидения Севастополя" Елена Анисимова. Фрагмент ее выступления показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если мы миллионам граждан нашей родины, нашей России не расскажем о причинах, которые привели к нашему "воссоединению", о том, что нами двигало и как это было в 2014 году, то мы рискуем через десять лет, к очередному юбилею получить граждан, которые будут уверены, что Крым и Севастополь нужно вернуть Украине и еще и принести извинения", — возмутилась пособница оккупантов.

Аннексия Крыма "Аргумент"

Цимбалюк, в свою очередь, воспринял такой месседж, озвученный публично, как предпосылку к постепенному отказу России от аннексированной украинской территории.

"Товарищи начинают размышлять на тему, как вернуть захваченное, то есть как вернуть Крым Украине. И даже обозначены сроки", — обратил он внимание зрителей на неожиданные заявления представителей страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в выступлении, посвященному пятилетию аннексии, президент России Владимир Путин публично признал, что доходы жителей временно оккупированного Крыма несопоставимы с их расходами.

В свою очередь, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Украина вернет Крым только в случае полного вхождения в состав РФ.

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