"Верните России Калифорнию!" В Крыму выдвинули наглое требование НАТО

В Крыму после выдвинутого требования НАТО к Москве отдать полуостров Киеву озвучили свой вариант геополитических изменений.

"В ответ на предложение отдать Крым Украине предлагаю отдать России бывшую колонию в Калифорнии — Форт-Росс", — предложил директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, кандидат политических наук Иван Чихарев, передает 5-tv.ru.

Он убежден, что "ответное усиление России является совершенно закономерным с точки зрения обеспечения баланса сил в регионе".

Форт-Росс Википедия

"НАТО — последняя организация, которая должна удивляться усилению чьего-то военного присутствия, так как именно НАТО после холодной войны расширяет военное присутствие во всех регионах мира без согласия международного сообщества", — добавил он.

Форт-Росс был основан в 1812 году российско-американской компанией в Калифорнии для промысла и торговли пушниной. Здесь возникли несколько русских деревень и порт, однако в 1841 году вся собственность была продана американскому местному крупному землевладельцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАТО призвали Россию освободить оккупированный Крым и полностью вернуть его в состав Украины.

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