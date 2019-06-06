"Вернется в лоно "русского мира": главарь Крыма выкатил Украине ультиматум

Так называемый "председатель Государственного Совета" временно аннексированного Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина якобы останется суверенным государством, только если выполнит ряд условий России. Прежде всего, речь идет об отказе от "русофобии" и признании российского вооруженного вторжения "гражданской" войной.

Наглые требования коллаборационист озвучил на Международном фестивале "Великое русское слово", сообщает один из пропагандистских российских ресурсов.

Константинов подчеркнул, что Украине следует "пройти очень тяжелый путь, чтобы вернуться в "братское" лоно "русского мира".

"Для этого нужно осудить "государственный переворот", все его организаторы должны быть осуждены, должен быть признан "референдум" в Крыму как неотъемлемое право крымчан на воссоединение со своей исторической родиной, должен быть признан особый статус Донецка и Луганска. Все люди, организовавшие "гражданскую войну" и бойню на юго-востоке, должны быть осуждены, должны быть возвращены все затраты Донецку и Луганску за разрушенную инфраструктуру, за десятки тысяч убитых людей", – сказал пособник оккупантов.

Владимир Константинов 24СМИ

Кроме того, он приписал Украине вымышленное преследование РПЦ и РПЦ в Украине и потребовал наложить запрет на вмешательство чужой ему страны в церковные дела.

"И только после этого у Украины как у нашего "братского" народа есть шанс создать свою государственность. Любые попытки обойти эти острые вопросы обречены на провал и уход в еще большую трясину неопределенности, в которую попал украинский народ, заболев этой жесткой русофобией", – подытожил предатель Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Совете Федерации РФ заявили, что тема статуса Крыма закрыта, и Россия не будет ни с кем ее обсуждать. Так глава ведомства Валентина Матвиенко прокомментировала заявление пресс-службы Владимира Зеленского о намерении обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию возвращения полуострова.

Кроме того, Матвиенко заявила, что считает Крым одной из опор России, поскольку там принял крещение киевский князь Владимир Великий.

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