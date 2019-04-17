"Вернемся домой на катерах": появилось трогательное видео с судилища над моряками ВМСУ

Пленные украинские моряки, которым продлевают арест 17 апреля в Лефортовском суде Москвы, снова продемонстрировали твердость духа и обратились к украинцам с трогательными словами.
Примечательно, что когда украинских Героев заводили в зал суда, собравшиеся журналисты, адвокаты и близкие моряков встречали их аплодисментами, сообщает "Громадське" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Общаясь с представителями украинских СМИ, парни передали патриотический привет согражданам и даже шутили. "Все будет Украина. Слава Украине! Даст Бог — скоро будем дома. На катерах назад. Пару латок наклеим. Хотя у нас там все нормально", — сказали моряки.
Пленные моряки
Скриншот видео
Сьогодні полоненим українським морякам розглянуть питання продовження тримання під вартою — наша журналістка перебуває у Москві на суді pic.twitter.com/NbnGy0SGd9— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.
Українських полонених моряків заводять до зали суду в Москві. Рідні зустрічають їх оплесками pic.twitter.com/WzOVmCSYnW— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.
Українські полонені моряки в Лефортовському суді Москви. Кажуть, що все добре і стан нормальний. Передають "Слава Україні!" pic.twitter.com/zd3UTnkIni— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
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