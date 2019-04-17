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"Вернемся домой на катерах": появилось трогательное видео с судилища над моряками ВМСУ

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Пленные украинские моряки, которым продлевают арест 17 апреля в Лефортовском суде Москвы, снова продемонстрировали твердость духа и обратились к украинцам с трогательными словами.

Примечательно, что когда украинских Героев заводили в зал суда, собравшиеся журналисты, адвокаты и близкие моряков встречали их аплодисментами, сообщает "Громадське" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Общаясь с представителями украинских СМИ, парни передали патриотический привет согражданам и даже шутили. "Все будет Украина. Слава Украине! Даст Бог — скоро будем дома. На катерах назад. Пару латок наклеим. Хотя у нас там все нормально", — сказали моряки.

Пленные моряки

Пленные моряки

Скриншот видео

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Гнатюк Сергей
Гнатюк Сергей
Можно вечно смотреть, как горит огонь. как течёт вода, и как свидомый героически сражается с реальностью.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Да им сейчас вообще лучше всех. Сидят себе, кормят по расписанию, так потом еще и з\п стребуют со своего командования. Не надо выполнять заведомо провальные приказы. А там, время пройдет, может ситуация изменится.
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Voldemar Vladimir
Voldemar Vladimir
На зону переедут, оптимизма поубавится, а домой со сквозняком в штанах, а не на кораблях.
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