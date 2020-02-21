Большая палата Верховного Суда отменила приговор украинцу Алексею Малому, которого осудили на пожизненное заключение, и отпустила его просто из зала суда.

Мужчина был настолько удивлен услышанным приговором, что сначала не поверил в него. Об этом сообщил адвокат Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Геннадий Токарев, передает "Слідство.Інфо"..

"Судья даже повторил, что надо освободить немедленно. Он думал, что его снова поведут куда-то. Его не каждый день увольняют из зала Верховного Суда!" – подчеркнул правозащитник.

Верховный Суд освободил пожизненно осужденного прямо из зала суда

По словам адвоката, экс-осужденный находился за решеткой с 2005 года. Его арестовали по подозрению в нескольких вооруженных ограблениях, а всокре и в двойном убийстве.

Во время следствия мужчина признал свою вину, но потом на суде заявил, что его заставили это сделать под пытками. Кроме этого, признался, что его заставляли еще и отказаться от адвоката. Алексей утверждал, что правоохранители били его и угрожали изнасиловать.

"В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину пересмотреть это дело, отметив, что государство нарушило его право на справедливый суд. Уже в начале этого года Верховный Суд установил, что мужчину заставили давать показания под давлением правоохранителей. Поэтому их признали незаконными. Судьи отметили, что его пытали и он давал показания без адвоката", – говорится в материале.

Так, Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций и дело отправили на повторное рассмотрение с указанием, что правоохранители не привели надлежащих доказательств вины Малого.

"У них есть такая возможность, когда прошло более 15 лет, ходатайствовать в суд о закрытии дела по истечении сроков давности", – объяснил Токарев.

Адвокату удалось доказать, что в этом деле доказательств вины осталось не достаточно, чтобы держать человека всю жизнь за решеткой. Дело украинца, который уже отбыл 15 лет наказания, направлено на новое судебное рассмотрение. При этом Алексей получил возможность наконец поехать к матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным ликвидацию Верховного суда Украины (ВСУ) в рамках судебной реформы 2016 года.

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