Верх цинизма! Мошенники придумали подлый "развод" для украинцев

СБУ разоблачила масштабную и циничную мошенническую схему наживы на онкобольных в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook. Участники группировки оказались киевлянами.

"Они предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные вебплатформы. Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, "оплату налога", "аванс за услуги юристов, бухгалтеров" и другие. Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись", – сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что жертвами мошенников стали тяжелобольные люди, в том числе и онкологическими заболеваниями, которые нуждаются в дорогостоящем лечении.

"В случае отказа клиентов от "услуг" участники группировки, осуществляя психологическое давление, угрожали потерпевшим якобы отказом в "займе" и внесением в так называемый черный список ненадежных заемщиков. По предварительной информации, злоумышленники получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 000 гривен", – рассказали в СБУ.

Двух организаторов группы удалось задержать, других устанавливает и разыскивает СБУ.

Мошенники обманывали онкобольных Пресс-служба СБУ

Мошенники обманывали онкобольных Пресс-служба СБУ

Мошенники обманывали онкобольных Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появилась новая мошенническая схема. На мобильные телефоны присылают информацию о якобы выигранной квартире, однако для того, чтобы получить приз, мошенники требуют оплатить 1% стоимости жилья.

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