Офис Генерального прокурора займется ситуацией вокруг скандала с торговой сетью "Эпицентр".

Об этом в эфире "Громадського" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, отвечая на вопрос о "спекуляциях" магазина.

"Поскольку это вопрос, который реально для общественности актуален, резонансный, конечно, мы также будем его исследовать и изучать. Оно мимо нас не пройдет", – сказала она.

Венедиктова пообещала разобраться с "Эпицентром"

Напомним, что торговую сеть "Эпицентр" еще до скандала с масками с самолета "Мрія" уличили в спекуляции на респираторах БУК-3 при государственных закупках.

При этом замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, отвечая на вопрос, почему "Эпицентр" работает в разгар карантина, а другие хозяйственные магазины закрыты, заявил, что компании сами решают, работать им или нет.

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