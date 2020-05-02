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3 мая • обновлено в 22:21
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Венедиктова пообещала разобраться с "Эпицентром"

18.2т
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Офис Генерального прокурора займется ситуацией вокруг скандала с торговой сетью "Эпицентр".

Об этом в эфире "Громадського" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, отвечая на вопрос о "спекуляциях" магазина.

"Поскольку это вопрос, который реально для общественности актуален, резонансный, конечно, мы также будем его исследовать и изучать. Оно мимо нас не пройдет", – сказала она.

Венедиктова пообещала разобраться с "Эпицентром"

Венедиктова пообещала разобраться с "Эпицентром"

Напомним, что торговую сеть "Эпицентр" еще до скандала с масками с самолета "Мрія" уличили в спекуляции на респираторах БУК-3 при государственных закупках.

При этом замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, отвечая на вопрос, почему "Эпицентр" работает в разгар карантина, а другие хозяйственные магазины закрыты, заявил, что компании сами решают, работать им или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 апреля в Украину прибыл самолет "Мрия" АН-225 с медицинским грузом из Китая. Он доставил украинцам средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и защитные костюмы. Глава государства Владимир Зеленский лично встретил борт.

  • Журналистка Светлана Крюкова заявила, что окружение президента в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая. Речь шла и о "Мрие".

  • В то же время народный депутат Александр Герега (депутатская группа "За будущее") предложил мэру Киева Виталию Кличко покупать маски и другие медицинские товары в гипермаркетах "Эпицентр", совладельцем которых он является.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Ирина Венедиктова
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Комментарии
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Ще одна дурачка включила . Хоча там і вкючати не треба. Горіти вам в пеклі , виродки шимпанЗЕ.
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Та ти шо-о-о ?!!!
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