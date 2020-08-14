Венедиктова подписала представление об отстранении судьи Вовка и Ко, – журналист

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники. Он уточнил, что всего речь идет о семи судьях ОАСК.

"Поскольку по закону они (судьи) являются спецсубъектами, для их отстранения требуется особая процедура. Заместитель генпрокурора либо сам генпрокурор должны направить представление в Высший совет правосудия, который принимает решение об отстранении", – пояснил журналист.

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя – Павла Вовка.

Правоохранители подозревают судей в том, что они, действуя в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК, пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создавали искусственные препятствия в их работе.

Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.

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