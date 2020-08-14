МоваЯзык

Топ-темы:

Венедиктова подписала представление об отстранении судьи Вовка и Ко, – журналист

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
1,9 т.
Венедиктова подала представление об отстранении судьи Вовка

Венедиктова подала представление об отстранении судьи Вовка.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники. Он уточнил, что всего речь идет о семи судьях ОАСК.

"Поскольку по закону они (судьи) являются спецсубъектами, для их отстранения требуется особая процедура. Заместитель генпрокурора либо сам генпрокурор должны направить представление в Высший совет правосудия, который принимает решение об отстранении", – пояснил журналист.

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя – Павла Вовка.

Правоохранители подозревают судей в том, что они, действуя в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК, пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создавали искусственные препятствия в их работе.

Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

УкраинаОфис генерального прокурора УкраиныЮрий БутусовИрина ВенедиктоваПавел Вовк
Поделиться в Facebook
  2. Расследования