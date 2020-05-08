Венедиктова озвучила четыре версии взрывов на военных складах в Балаклее

Кирилл Лютый Расследования 21:23, 8.05.2020

Офис генерального прокурора рассматривает четыре версии взрывов на складах боеприпасов в Балаклее в 2017 году.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в видеообращении.

Она отметила, что отчет парламентской Временной следственной комиссии приобщат к материалам производства, чтобы тщательно изучить все документы.

Версии, которые рассматривает Офис генпрокурора:

  • Причастность к совершению преступления военных должностных лиц для сокрытия недостачи;

  • Небрежное отношении военных должностных лиц к обязанностей;

  • Пожар боеприпасов произошел из-за самовозгорания или других природных факторов;

  • Совершение диверсии с возможным использованием беспилотника.

Ирина Венедиктова

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг версию о взрывах в результате атаки российского беспилотника. Он заявил, что это было намеренное минирование и подрыв.

За несколько недель до взрывов в Балаклее в марте 2017 года аудиторская служба нашла огромные недостачи на складах боеприпасов. По странному стечению обстоятельств пожар на военном объекте произошел за неделю до повторной проверки.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

В разгар войны: в сети вспомнили, как СРСР торговалcя, чтобы перейти на сторону Гитлера

Суд вынес новое решение по Марусе Зверобой

Украина 8 мая отмечает День памяти и примирения: в чем суть

В Танзании тесты подтвердили COVID-19 у папайи и козы: разгорелся скандал

"Это как ловить гранату без кольца!" В тестирующих на коронавирус лабораториях Украины – настоящий ад