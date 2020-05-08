Венедиктова озвучила четыре версии взрывов на военных складах в Балаклее

Офис генерального прокурора рассматривает четыре версии взрывов на складах боеприпасов в Балаклее в 2017 году.
Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в видеообращении.
Она отметила, что отчет парламентской Временной следственной комиссии приобщат к материалам производства, чтобы тщательно изучить все документы.
Версии, которые рассматривает Офис генпрокурора:
Причастность к совершению преступления военных должностных лиц для сокрытия недостачи;
Небрежное отношении военных должностных лиц к обязанностей;
Пожар боеприпасов произошел из-за самовозгорания или других природных факторов;
Совершение диверсии с возможным использованием беспилотника.
Ирина Венедиктова
Как писал OBOZREVATEL, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг версию о взрывах в результате атаки российского беспилотника. Он заявил, что это было намеренное минирование и подрыв.
За несколько недель до взрывов в Балаклее в марте 2017 года аудиторская служба нашла огромные недостачи на складах боеприпасов. По странному стечению обстоятельств пожар на военном объекте произошел за неделю до повторной проверки.
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