Венедиктова озвучила четыре версии взрывов на военных складах в Балаклее

Офис генерального прокурора рассматривает четыре версии взрывов на складах боеприпасов в Балаклее в 2017 году.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в видеообращении.

Она отметила, что отчет парламентской Временной следственной комиссии приобщат к материалам производства, чтобы тщательно изучить все документы.

Версии, которые рассматривает Офис генпрокурора:

Причастность к совершению преступления военных должностных лиц для сокрытия недостачи;

Небрежное отношении военных должностных лиц к обязанностей;

Пожар боеприпасов произошел из-за самовозгорания или других природных факторов;

Совершение диверсии с возможным использованием беспилотника.

Ирина Венедиктова

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг версию о взрывах в результате атаки российского беспилотника. Он заявил, что это было намеренное минирование и подрыв.

За несколько недель до взрывов в Балаклее в марте 2017 года аудиторская служба нашла огромные недостачи на складах боеприпасов. По странному стечению обстоятельств пожар на военном объекте произошел за неделю до повторной проверки.

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