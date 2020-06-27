Венедиктова – о "посадках": они есть, не топ-коррупционеры, но все еще впереди

Генпрокурор Ирина Венедиктова отчиталась о первых 100 днях работы. Она заявила, что за это время были осуждены к ограничению или лишению свободы тысячи человек, однако приговоры для топ-коррупционеров и политиков первого эшелона "еще впереди".

Об этом Венедиктова рассказала в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Офиса генпрокурора.

"Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона – все еще впереди.

За весну, которая стала символической порой наказаний, 4 400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 – уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций", – рассказала генпрокурор.

Она добавила, что судом были приняты обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 миллионов гривен убытков.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не влияет на правоохранительные органы с целью выполнить предвыборное обещание о "посадках".