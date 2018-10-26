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''Вели огонь на поражение'': озвучена новая версия кровавой бойни в Керчи

16.6тЧитать материал на украинском

В оккупированной Керчи во время инцидента в колледже ФСБ перепутала российский спецназ с террористами и устроила с ним перестрелку.

Именно это, а не стрельба 18-летнего Владислава Рослякова, стало причиной такого большого количества жертв, заявил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"17 октября в самом начале трагических событий в оккупированном Крыму, которые в учебном заведении Керчи устроил 18-летний студент четвертого курса данного колледжа Владислав Росляков, к месту трагедии оперативно прибыла группа спецназа (предположительно Росгвардии или подразделения ГРУ, дислоцированного в Крыму)", - написал Тымчук.

По его словам, туда также приехала группа сотрудников керченского отдела ФСБ, которая "приняла спецназ за террористов и вступила с ним в огневой контакт".

Владислав Росляков

Владислав Росляков

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"В ходе непродолжительной перестрелки между сотрудниками ФСБ и спецназом (ГРУ или Росгвардии), последние отступили к зданию колледжа, где забаррикадировались в ближайшем помещении. При этом сотрудники ФСБ продолжали вести огонь на поражение в направлении колледжа", - пояснил эксперт.

Он отметил, что по данным источников, в учебном заведении прогремело два взрыва, при этом большинство жертв получили ранения из нарезного огнестрельного оружия, а не помпового ружья, которое было у Рослякова.

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"Организаторы теракта на определенном этапе поняли, что события развиваются не по сценарию, исполнитель вышел из-под контроля и его физическую ликвидацию необходимо проводить на объекте, а не после выхода в условленное место, чтобы он не попал живым или раненным в руки ФСБ или МВД. Именно для этого в колледж и была послана "ликвидационная команда", - считает Дмитрий Тымчук.

По его мнению, именно поэтому РФ постоянно меняет версии произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, по официальной версии в колледже Керчи погиб 21 человек. В сети активно осуждают теракт. В частности, пользователи регулярно находят несостыковки и предполагают, что Росляков стал такой же жертвой, как и другие студенты.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
Объект
ФСБ
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Версія цілком правдоподібна! І все це у них самих називається КРЖ, тобто (мовою оригіналу) "КривоРукоЖопость!"))) Можна сказати, що це - головний стиль нинішнього російського керівництва!
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Ivanoff Gennadiy
Ivanoff Gennadiy
Кацапы совсем ипанулись. Такому тупому провалу операции ГРУ-ФСБ руспедерации удивлены даже сами крымчане, повидавшие за 4 года оккупации много дегенератов из немытых росспецслужб. Впору лаптям убиться апстену от позора.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Тымчук ёбу дался или куй проглотил?
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Naibadze Petr, путираст, це в тебе в методичці написано?!
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